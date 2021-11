Emir Kir promet des nouvelles caméras

Emir Kir décrit la rencontre d'hier comme "une bonne réunion de concertation, on a entendu les plaintes de chacun, notamment vis-à-vis de la police". Une bonne discussion qui a amené le bourgmestre à promettre un plan caméras y compris dans la rue de Liedekerke. Quant aux riverains qui posaient la question d'une potentielle interdiction de regroupement la nuit, l'ancien membre du PS n'avance aucune certitude à ce sujet : "il n'y a jamais eu un avis du chef de zone allant dans ce sens, et il ne faut pas non plus donner l'impression que c'est le Bronx".

Un avis probablement nuancé par un Tennoodois habitant la commune depuis 40 ans : "les jeunes cherchent la confrontation avec moi, me menaçent parce que j'ai parlé publiquement, je pense à quitter le quartier". Un argument qui pourrait cependant l'en dissuader, c'est l'ambition de créer un comité de quartier pour faire aboutir les plaintes, car les riverains ont peur de parler individuellement et pour fixer des rendez-vous d'évaluation sur ce qui a été fait ou non.