Les travaux de rénovation de la rue de la Prairie ont pris du retard, entraînant des désagréments pour les riverains et les commerçants. La commune de Saint-Josse annonce aujourd'hui la reprise du chantier au carrefour des rues Linné et de la Prairie avec le placement du fond de coffre et de l'asphaltage en trois jours.

De son côté, Vivaqua relancera par phasage ses travaux de réaménagement des impétrants rue de la Prairie au niveau de l’égouttage et du remplacement des raccordements. Ce calendrier prévisionnel est désormais connu. La phase 1 portera sur le tronçon rues Verte/linné du 24 août au 17 septembre. La phase 2 sur le tronçon des rues Linné/Plantes du 18 septembre au 13 octobre. La phase 3 sur le tronçon des rues des Plantes/Brabant du 13 octobre au 9 novembre.

La commune s’engage dans la foulée, phase par phase, à rénover les trottoirs et les voiries de ce secteur dans le cadre de son Plan trottoirs.

"La commune mène de nombreuses opérations de revitalisation ces dernières années dans le quartier nord telles que les rénovations conséquentes des deux tours de logements sociaux des HBM, l’ouverture d’une maison des enfants, etc. Actuellement se poursuit la création de l’esplanade Saint-Lazare en un espace de promenade et de loisirs, sans oublier le développement du projet d’un salon-lavoir en cours afin de répondre aux besoins des habitants. La rénovation des voiries participe également à l’amélioration du cadre urbain du quartier", indique le bourgmestre Emir Kir.