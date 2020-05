La commune annonce également le maintien des budgets dévolus aux projets culturels n'ayant pu être réalisés en raison de la crise sanitaire

Conscient de l'impact des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 pour l'ensemble de la société et en particulier pour le secteur culturel, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d'apporter sa contribution financière et stratégique pour soutenir l'art et la culture.



Les édiles communaux ont, en effet, décidé, ce mardi, d'adopter un plan d'actions permettant notamment d'affecter un pour cent de chaque projet communal d'investissement (rénovation ou construction) en vue de soutenir le secteur culturel. La commune annonce également le maintien des budgets dévolus aux projets culturels n'ayant pu être réalisés en raison de la crise sanitaire et l'engagement prochainement de deux travailleurs sous contrat article 60 via la CPAS de Saint-Josse spécialement dédiés aux projets culturels.



"Après avoir soutenu les commerçants, les locataires des logements sociaux communaux, les publics fragilisés, les écoles et fourni un masque à chaque habitant, nous voulons envoyer un signal de soutien au secteur culturel qui souffre profondément de cette crise", explique le bourgmestre Emir Kir. "Nous sommes bien conscients que les enjeux principaux se situent à d'autres niveaux de pouvoir mais nous avons souhaité, à l'échelle communale, apporter notre pierre à l'édifice et faire partie de la solution. Les projets d'investissement de la Commune s'élèvent en moyenne à 10 millions d'euros. En affectant un pour cent de ce montant et en adoptant ce plan d'action, c'est un budget de près de 500 000 euros que nous dédions à la Culture pour la suite de la législature. Nous confirmons et renforçons ainsi l'engagement pris dans la Déclaration de politique générale de la Commune faisant de la culture une priorité. "

"Le secteur culturel vit des moments difficiles et le financement sera notamment consacré à des projets artistiques ou culturels de proximité tels que des fresques sur les façades ou murs pignons, à l’acquisition d’œuvres d'art, etc. Nous avons aussi à cœur de soutenir la reprise future des événements culturels, dans le respect des règles sanitaires et en concertation avec les partenaires", explique de son côté Loubna Jabakh, échevine en charge de la Culture et du Patrimoine culturel francophone.