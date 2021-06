Avec l'initiative "Je consomme local et solidaire à Saint-Josse", les autorités communales vont distribuer cinq chèques d’une valeur totale de 25 € par adulte et deux chèques d’une valeur totale de 10 € par enfant de moins de 18 ans dès le 7 juin prochain. Leur date de validité est prolongée jusqu'au 31 décembre, vu les incertitudes liées au contexte sanitaire.

"Cette démarche rencontre un double objectif, celui de renforcer le pouvoir d'achat des ménages tout en soutenant nos commerces locaux. Aujourd'hui, la distribution est enfin possible puisque l'heure est à la réouverture de tous les commerces. Une enveloppe totale de 300.000 euros est prévue", se réjouissent l'échevin des Classes moyennes Kadir Ozkonakci et le bourgmestre Emir Kir.

Une campagne de promotion de l'initiative et des modalités pratiques est également prévue sur le territoire communal. Concrètement, les habitants sont invités à retirer leurs chèques par ordre alphabétique selon les modalités reprises sur le site communal www.sjtn.brussels et la campagne de communication.

Pour aider le public à connaître les commerçants participants, des stickers et des affiches portant la couleur attribuée à chaque commerce adhérent seront placardés sur les vitrines et comptoir. Par ailleurs, pour les personnes de 75 ans et plus ainsi que celles étant dans l’impossibilité de se déplacer, une livraison à domicile pourra être demandée.