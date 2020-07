Saint-Josse prépare un nouveau plan quinquennal de propreté. Ce dernier se décline en six mesures, dont la création d'une école communale de la propreté pour sensibiliser les publics cibles et la généralisation de la collecte de déchets organiques à tous les habitants. Il prévoit également le renforcement du service de propreté publique par des investissements en matériel et en personnel ainsi qu'un système de sanctions faisant appel à la médiation et au service d'intérêt général.

Autre mesure : la création d'une brigade de "détectives de la propreté" ainsi que l'installation de caméras fixes et mobiles pour lutter contre les incivilités. Enfin, il prévoit le développement et la mise en avant de services de collecte de déchets comme le parc à conteneurs. Ce plan viendra renforcer les mesures uniques déjà prises par la commune telles que le nettoyage de rue 7/7, le durcissement en matière de sanctions à l'encontre des actes d'incivilité à travers la modification du Règlement-taxes et la campagne de sensibilisation en 8 langues.

"Avec l' échevin en charge de la Propreté publique Mohamed Jabbour, nous avons souhaité un plan ambitieux qui soit à la fois pédagogique, pionnier sur la gestion des déchets organiques, conséquent en matière d'investissement mais aussi ferme pour lutter contre les incivilités. A partir du moment où tout est mis en place par la commune pour que la propreté publique soit assurée, nous devons pouvoir identifier les contrevenants. C'est pour cela que nous avons créé la fonction de détectives de la propreté et mis en place un système de caméras. En matière de sanctions, en plus de leur effet dissuasif, nous les avons voulues pédagogiques et utiles à la collectivité en faisant notamment appel à la médiation et au service d'intérêt général", explique le bourgmestre Emir Kir.

Le plan quinquennal de propreté est en voie de finalisation et sera effectif dès le mois de septembre.