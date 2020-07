Les nouveaux potelets, ornés du blason de la commune, ont été dévoilés ce lundi 13 juillet à 11h dans les hardins de l'hôtel communal en présence des équipes communales qui les ont réalisés.

Les 2000 potelets seront placés sur six ans, à raison de 300 annuellement. Ils ont été conçus par le service communal du mobilier urbain, à l'exception de la phase de coulage. Les objectifs de ce service consistent notamment à harmoniser le mobilier urbain et à créer une identité visuelle forte pour la commune, tout en participant à la formation de personnes peu qualifiées ou éloignées de l'emploi.

"C'est pour nous un grand moment qui démontre le savoir-faire de nos équipes communales, se réjouit le bourgmestre Emir Kir. Être capable de produire du mobilier urbain de cette qualité à l'échelon local et dans le secteur public est un choix fort qui permet d'internaliser l'expertise et de maintenir de l'emploi. Cela permet également adaptabilité, efficacité et rapidité. Le service du mobilier urbain compte de nombreuses réalisations telles que les vasques fleuries, les palissades de sécurisation, l'aménagement d'une pépinière, etc. qui rendent la commune plus agréable jour après jour."

© D.R.



Pour rappel, le service du mobilier urbain a été développé en 2016 afin d'assurer l'embellissement et l'amélioration de l'espace public. La production locale du mobilier urbain est axée sur la sécurisation de l’espace public ( potelets, barrières,...), la propreté́ et l’agrément (mâts, corbeilles, bancs,...) ainsi que le parachèvement (lampadaires, tables, sièges, kiosques, signalétique,...).

Ce service dispose d'un atelier afin de réaliser ses missions et intervient rapidement pour la pose, la maintenance et l'entretien du matériel urbain. Un espace suffisant a également été prévu dans l’atelier pour pouvoir installer et entretenir une pépinière afin d'assurer le fleurissement de la commune toute l'année.