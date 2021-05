Le Bourgmestre Emir KIR a interpellé ce jour le Ministre de la Santé, Alain Maron (Ecolo), au sujet de la stratégie de vaccination. Il demande à la Région de prendre ses responsabilités pour garantir un accès égal à la population en matière de vaccins. C'est à ce titre qu'il réitère sa volonté de disposer d'un centre communal de vaccination sur le territoire et un accès direct et sécurisé aux habitants n'ayant pas encore été inscrits.



L'objectif poursuivi par les autorités communales à travers ces demandes est de garantir un accès égal à la santé en misant sur la proximité pour atténuer les conséquences de la fracture numérique et des déterminismes socio-économiques.



Le Bourgmestre Emir Kir déclare : "La vaccination progresse à grands pas en région bruxelloise, ce qui augure une reprise rapide de nos vies d'avant. S'il faut se féliciter de ces avancées, il est utile de constater que la vaccination se caractérise par des disparités qui épousent bien souvent les réalités socio-économiques et celles de la fracture numérique. A l'échelle communale, nous avons multiplié les actions pour accompagner nos habitants dans le processus d'inscription. À ce jour, nous comptons un nombre conséquent d'inscriptions et deux-tiers des personnes qui se sont présentées n'ont pas d'adresse courriel accessible, un tiers pas de téléphone opérationnel. Le sociologue Andréa REA soulignait, il y a peu, l'importance des actions ultra-locales pour toucher les publics-cible les plus difficiles à atteindre. À Saint-Josse, nous sommes prêts à jouer pleinement ce rôle de proximité pour sensibiliser notre population.

Nos actions sont importantes mais elles doivent être appuyées par la Région qui pilote la stratégie de vaccination".