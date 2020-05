Ces espaces d’étude encadrée offrent soutien scolaire, accès au Wi-Fi et au matériel informatique aux étudiants, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Afin d'accompagner les étudiants dans la préparation de leurs examens de fin d'année, la commune de Saint-Josse-ten-Noode mettra à leur disposition les espaces communaux suivants : salle Sapiens (rue du Mérinos 1B), Péristyle (place Saint-Josse) et la bibliothèque communale francophone (rue de la Limite 2).

"Ces espaces permettant calme et concentration sont indispensables pour de nombreux étudiants. La densité est forte à Saint-Josse-ten-Noode et les habitations parfois exiguës. En cette période de crise sanitaire, nous souhaitons faciliter la réussite de nos jeunes et la Cellule d'aide à la scolarité du service communal de Prévention joue, à ce titre, un rôle important", explique le bourgmestre Emir Kir.

Ces espaces d’étude encadrée offrent soutien scolaire, accès au Wi-Fi et au matériel informatique aux étudiants, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ils seront accessibles du 2 juin au 26 juin 2020, tous les jours de la semaine, de 09h00 à 17h00.