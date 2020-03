Plus de 25 cloisons ont été installées le weekend passé.

Après l’installation de cloisons de protection produites par la commune dans toutes les pharmacies, c’est maintenant au tour de toutes les boulangeries, magasins d’alimentation, maisons médicales, libraires et night-shops présents sur le territoire communal de bénéficier de ce dispositif visant à protéger les commerçants et les clients.explique le bourgmestre Emir Kir.Parmi les 80 établissements identifiés par l’administration, plus de 25 cloisons ont déjà été installées samedi et dimanche.La commune poursuivra ce mardi à prendre contact et à équiper les établissements pour protéger au plus vite la population et les travailleurs.