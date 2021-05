Saint-Josse: Une permanence supplémentaire du service population afin de partir à l'étranger cet été Bruxelles La Rédaction Les habitants de Saint-Josse-ten-Noode bénéfieront à partir de ce mercredi d'une permanence supplémentaire du service population pour faire leurs démarches admnistratives afin de partir cet été © ALLE PHILIPPE

A l'initiative du bourgmestre Émir Kir et du collège communal, des permanences supplémentaires du Service population se tiendront tous les mercredis après-midi, à partir de ce mercredi 19 mai jusqu'au 30 juin 2021 inclus, de 14h00 à 16h30.



"Nous anticipons un retour à la vie normale grâce au vaccin et espérons que la possibilité de partir à l'étranger sera à nouveau possible, précise le bourgmestre. C'est dans ce cadre-là que nous offrons une plus grande souplesse à la population pour pouvoir faire les différentes démarches administratives avec la permanence supplémentaire du Service population, le mercredi après-midi."