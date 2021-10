L'an dernier, Therecia Landell et Anne-Catherine Galétic avaient acquis le bien pour le rénover entièrement avant de le revendre à la société des auteurs belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, la Sabam. Au total, le bien dispose de 2.000 mètres carrés (à 6.600 euros l'unité) et de 24 places de parking.

Ce sont nos confrères de L'écho qui ont révélé la nouvelle. La Sabam, qui avait vendu ses quartiers rue d'Arlon il y a quelques mois vient donc de débourser quelques 13 millions d'euros pour s'offrir l'ancien siège du CDH. Situé àSaint-Josse, cet iconique bâtiment construit en 1964 par René Aerts et Paul Ramon contraste avec les autres bâtiments du quartier par ses fenêtres oranges en forme de télévision de l'époque.