Le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode Emir Kir a suspendu le chantier de la tour IBM, à cheval sur le square Régina et la rue du Chemin de fer. En cause, une foule d'irrégularités constatées. Après plusieurs rapports et procès-verbaux dressés par l’administration communale pointant les manquements des entreprises responsables du chantier, un arrêté de suspension a été pris', a communiqué la commune cet après-midi. Il conditionne la reprise du chantier au respect strict de leurs obligations par les entreprises.

"Les troubles à l’ordre public persistaient malgré les constats de l’administration. La liste des manquements est longue : nuisances sonores pendant la nuit, chute de gravats, absence de clôture, de balisage et de signalisation du chantier, etc.", a déploré Emir Kir. "Plus grave encore : la récidive des manquements déjà constatés. Dans ce contexte, je prends la responsabilité du maintien de la sécurité publique avec cet arrêté de suspension qui fixe strictement les conditions éventuelles de la reprise. Nous ne transigeons pas avec la sécurité, les entreprises qui agissent sur le territoire doivent le savoir et prendre leurs responsabilités."