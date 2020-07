Dans le cadre de sa politique en matière de stationnement, la commune de Saint-Josse-ten-Noode annonce le début des travaux de réaménagement et de modernisation du parking Scailquin du 6 août au 11 octobre. Le parking ne sera pas accessible pendant la durée des travaux.



"Avec la reprise en interne de la gestion du parking par la commune depuis le 1er janvier 2020, nous avons pour premier objectif de faciliter la vie des riverains en leur proposant une solution de parking avec un tarif démocratique de 68 euros par mois. Nous voulons aussi que ce parking offre à ses utilisateurs toutes les fonctionnalités d’un parking moderne : meilleur éclairage, sécurisation accrue, moyens de paiement adaptés, signalétique claire,…C’est là l’objectif des travaux qui débuteront le 6 aout et qui transformeront le parking Scailquin", explique le bourgmestre Emir Kir.



"Les nécessaires travaux de réaménagement et de modernisation de ce parking de 540 places nous permettront d’offrir un service plus performant en matière de stationnement. A mon sens, un parking public, au-delà d’un tarif démocratique, doit également être repensé pour répondre aux besoins de ses usagers", détaille Philippe Boïketé, échevin en charge du Stationnement et des Parkings.