Les activités de prostitution dans la commune de Saint-Josse peuvent finalement reprendre ce mardi. Il avait dans un premier temps été annoncé que la prostitution pourrait reprendre le 31 juillet, mais le bourgmestre Emir Kir a décidé ce mardi de retirer l’arrêté de fermeture des établissements de prostitution qu’il avait pris le 10 juin dernier. Résultat: les activités de prostitution peuvent reprendre, dans le respect strict des règles sanitaires.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de l’adoption, vendredi dernier, de la charte relative à la déontologie et à l’activité de prostitution sur le territoire de la commune et de la poursuite du travail de concertation.

Pour rappel, cette charte est le fruit du dialogue engagé entre les acteurs du milieu associatif encadrant l’activité prostitutionnelle dans le quartier nord, une délégation d’habitants, la zone de police ainsi que les services communaux. Le Bourgmestre estime qu’en l’état, la charte offre les garanties suffisantes pour permettre une reprise de ce secteur dans les conditions les plus élevées de sécurité et de salubrité publiques.

"Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour permettre la reprise des activités de prostitution, non seulement dans le respect des règles sanitaires en vigueur mais aussi dans celui de la vocation résidentielle du quartier. Comme cela a été le cas pour les autres secteurs, la Commune jouera pleinement son rôle d'accompagnement et fournira notamment une partie du matériel de protection nécessaire. Je suis satisfait de la qualité des échanges que nous avons eu avec l'ensemble des acteurs et nous entendons maintenir ce dialogue. Des rencontres régulières entre les autorités communales et les associations représentatives du secteur sont donc prévues et elles permettront d’assurer le respect de la charte ainsi que du protocole sanitaire prévu pour cette activité", explique le bourgmestre Emir Kir.

La distribution du matériel de protection (produits d'hygiène, masques respiratoires, gel hydroalcoolique, etc.) sera effectuée dans le courant de la semaine via le service communal de Prévention et les milieux associatifs.

Pour rappel, à Schaerbeek, les activités de prostitution ont pu reprendre depuis le 15 juin.