Saint-Josse : les centres de testing et de vaccination accueillent le public sans rendez-vous Bruxelles La Rédaction Une nouvelle “ démonstration de la mobilisation de la commune et de ses partenaires contre la pandémie” de covid-19 selon le bourgmestre Emir Kir.

© Jean Luc Flemal

Dès ce lundi 10 janvier, vous pouvez vous faire tester entre 9 h 00 à 17 h 00, rue Saint-François. Pour une vaccination, ce sera rue Mérinos de 12 h 00 à 19 h 00 et uniquement Pfizer. Les deux centres seront ouverts du lundi au vendredi. En collaboration avec la Cocom et la Croix-Rouge de Belgique, le bourgmestre Emir Kir se réjouit : “c'est une chance d'avoir à la fois un centre de testing et un centre de vaccination sur le territoire communal."