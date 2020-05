Une signalétique claire sera affichée et un travail d'accompagnement sera effectué par le service communal de Prévention.

La réouverture des Jardins communaux ‪aura lieu de ce 21 mai 2020‬ sur base de l'horaire d'été, soit un accès autorisé ‪jusqu'à 21h‬ dans le respect des règles sanitaires.

"Je suis satisfait que ces espaces verts puissent être à nouveau accessibles aux habitants dans le strict respect des règles sanitaires. Comme nous le faisons depuis le début de la crise, une signalétique claire sera affichée et un travail d'accompagnement sera effectué par le service communal de Prévention", explique le bourgmestre Emir Kir.



Les espaces concernés sont : le jardin des Familles, le jardin du Maelbeek, le parc Saint-François, le square Armand Steurs‬ et le square Felix Delhaye.



Les règles sanitaires en vigueur qui sont à respecter par les usagers sont les suivantes : respecter la distanciation physique de minimum 1m50, les jeux des plaines restent inaccessibles, les jeux de ballon sont interdits. Il est également recommandé de revenir plus tard si l'espace vert est déjà fort fréquenté.