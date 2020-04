Ce service est destiné aux personnes disposant soit d'une attestation du CPAS soit d'une attestation d'aide alimentaire communale.

Dans le cadre de son plan d'urgence sociale et en lien avec les mesures de lutte contre la propagation du covid-19, la commune de Saint-Josse-ten-Noode et le CPAS organisent un service d'aide alimentaire d'urgence.

La distribution des colis se fera tous les mardis de 14h à 16h après prise de rendez-vous obligatoire par téléphone au 0498/ 18 75 47 afin de respecter toutes les précautions sanitaires. Ce service est destiné aux personnes disposant soit d'une attestation du CPAS soit d'une attestation d'aide alimentaire communale.



Cette action permettra d'accompagner le secteur associatif qui rencontre de plus en plus de difficultés dans la distribution de colis de première nécessité.



"Nous savons qu'en temps de crise, les publics fragilisés sont fortement impactés. Notre objectif est de ne pas accentuer, plus encore, la précarité des plus démunis en cette période de crise sanitaire. La Commune, le CPAS et les associations travaillent de manière concertée pour apporter cette aide essentielle", explique le bourgmestre Emir Kir.



Dans ce contexte, la commune de Saint-Josse-ten-Noode lance également un appel aux dons alimentaires (denrées non périssables). Toute personne souhaitant s'associer à cette initiative solidaire peut prendre contact soit par téléphone au 0485/58 57 16 ou 0490/49 35 02 soit par courriel: polyvalentsprevention@sjtn.brussels.