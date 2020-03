Le virologue de l'UCL François Dufrasne se montre circonspect quant à l'utilité de la mesure.

Les agents du service propreté de Saint-Josse ont nettoyé les voiries communales à l'eau et au savon ce matin. Il s'agit de l'une des mesures prises par les autorités locales pour endiguer la propagation du coronavirus. Une façon pour le bourgmestre indépendant de montrer l'exemple. "Nettoyer correctement à l'eau et au savon contribue à diminuer le risque de propagation du virus, explique Emir Kir. L'idée est de lancer un mouvement pour inviter les citoyens à faire de même."

Tous les matins et "aussi longtemps que ce sera nécessaire", les équipes communales désinfecteront ainsi un maximum de voiries. "Cette démarche est très appréciée par les citoyens. Elle a d'ailleurs été relayée par la page Facebook We Love Brussels", se réjouit le bourgmestre.

De son côté, le virologue de l'UCL François Dufrasne se montre plus circonspect quant à l'utilité de la mesure. "Ce n'est pas de cette façon que le virus est le plus transmis. Ce dispositif a été utilisé en Chine et en Corée mais son utilité n'a pas été démontrée. Pour être réellement efficace, il faudrait constamment nettoyer les voiries. Je pense que c'est une mesure qui est plutôt destinée à calmer les craintes de la population et à montrer que la commune agit."