Les nouveaux parents peuvent introduire une demande auprès de l'administration communale.

Afin de soutenir les ménages et les familles, la commune de Saint-Josse a décidé d'octroyer une prime de naissance de 120 euros. Cette prime sera octroyée à tous les nouveaux-nés tennoodois avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et la demande doit se faire dans les six mois de la naissance.

"Nous comptons près de 450 naissances par an et le collège a souhaité mettre en oeuvre une des priorités de sa déclaration de politique générale destinée à soutenir toutes les familles en faisant le pari de l'avenir", se réjouit le bourgmestre indépendant Emir Kir.

Concrètement, pour introduire une demande auprès de l’administration communale, le demandeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes au 1er janvier 2020, à savoir : avoir l’autorité parentale sur l’enfant, avoir l’enfant à sa charge et être domicilié à la commune de Saint-Josse.

Une prime spéciale de 200 euros sera également octroyée à la naissance ou lors de l’adoption d’un enfant atteint d’un certain degré d'invalidité.