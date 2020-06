Saint-Josse tire un premier bilan positif de ses mesures de soutien au commerce local.

À ce jour, 240 dossiers de demande de primes communale de solidarité ont été introduits et un budget de près de 500 000 euros est déjà mobilisé en faveur de cette mesure. Pour rappel, la prime représente un montant forfaitaire de 2000 euros et les commerçants ont encore la possibilité d'introduire une demande jusqu'au 30 septembre.

Pour le bourgmestre Emir Kir, "ce bilan démontre que nous répondons à un besoin clair de nos commerçants qui connaissent une situation difficile. Plus de 400 commerçants peuvent introduire cette demande de prime. Et les terrasses d'été pour les restaurants seront gratuites à partir du 8 juin. L'ensemble de ces mesures représente un budget de plus de 800 000 euros en faveur de l'économie locale".

"Le soutien proposé par la Commune est à la mesure de la crise que nous vivons. Nous demandons aussi à la population de jouer le jeu et de nous accompagner dans ce soutien aux commerces de proximité en consommant local", ajoute l'échevin en charge des Classes moyennes Kadir Ozkonakci (PS).