La commune a décidé de pérenniser le service d'aide alimentaire d'urgence mis en place pendant la crise sanitaire depuis le début du mois d'avril.

La distribution de colis de première nécessité pour les plus démunis va se poursuivre à Saint-Josse, grâce à une convention signée avec la Banque alimentaire Bruxelles-Brabant et au soutien financier de la Fédération des services sociaux.

Pour le bourgmestre Emir Kir, "la période de crise sanitaire a rendu cette détresse sociale plus visible mais l'urgence est toujours là. Plus de 1 000 personnes bénéficient de cette aide par semaine. Cela ne pouvait donc pas s'arrêter du jour au lendemain et encore plus quand on sait qu'un tiers des besoins concerne des enfants. Notre objectif est de pouvoir continuer à agir sur du long terme quand il s'agit de soutenir les plus vulnérables. Ainsi, après avoir pu prolonger l'accueil des personnes sans-abri, je suis satisfait de pouvoir maintenir ce service de distribution de colis de première nécessité".

Le président du CPAS Luc Frémal (PS) ajoute : "Le lancement de ce service pendant la crise sanitaire répondait à un véritable besoin. La précarité affecte de plus en plus de foyers et de nouveaux publics sont touchés. Nous avions à cœur de pouvoir maintenir cette aide et avons donc eu une démarche active pour trouver des solutions durables avec nos partenaires."

La distribution des colis continuera à s'effectuer tous les mardis de 14h à 16h après prise de rendez-vous obligatoire par téléphone au 0498/ 18 75 47 afin de respecter toutes les précautions sanitaires. Ce service est destiné aux personnes disposant soit d'une attestation du CPAS soit d'une attestation d'aide alimentaire communale.

Toute personne ou association souhaitant prendre part à cette initiative peut prendre contact soit par téléphone au 0485/58 57 16 ou 0490/49 35 02 soit par courriel via polyvalentsprevention@sjtn.brussels .