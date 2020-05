Une période de tolérance, accompagnée d'un travail de sensibilisation par les équipes des Services communaux de Prévention et des Classes moyennes, sera observée.

Le bourgmestre de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, a pris ce jeudi une ordonnance de police afin de rendre obligatoire le port du masque dans les commerces accessibles au public sur le territoire communal pour raison de salubrité publique durant la pandémie du covid-19.



"Avec le déconfinement progressif et l'ouverture des commerces, les contacts entre personnes se multiplient. En plus des règles de distanciation physique, des mesures d'hygiène, le masque est indispensable pour éviter une recrudescence des contaminations et en particulier dans des lieux fermés, tels que les commerces. Le masque fera partie de notre quotidien, c'est un geste de protection mutuelle auquel nous devons nous habituer. C'est dans ce sens que nous avons fourni un masque à chaque habitant de la commune. Nous renforçons ainsi les mesures prises par le Conseil national de sécurité qui le recommande vivement dans l'espace public", explique le bourgmestre Emir Kir.



Par masque, il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement la bouche ainsi que le nez et chaque commerce devra placer, de manière visible de l'extérieur, une signalétique avertissant de l'obligation du port du masque.



Si l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, une période de tolérance, accompagnée d'un travail de sensibilisation par les équipes des Services communaux de Prévention et des Classes moyennes, sera observée.