Face à la seconde vague de covid, la commune de Saint-Josse-ten-Noode et le CPAS (centre public d'action sociale), annoncent une série de nouvelles mesures et le maintien des services déjà en place.

Deux nouveaux axes complètent le plan d'urgence sociale et de lutte contre l'isolement, mis en place au début de la crise et qui pour rappel, dispose d'une enveloppe de 600 000 euros débloqués sur les budgets extraordinaires de 2020 et 2021.

Le financement de matériel informatique et de fourniture d'accès à internet pour soutenir les étudiants en difficulté est le premier axe.

lL second concerne les personnes en détresse psychologique en cette période de pandémie. Les frais liés au suivi psychologique sont pris en charge par le CPAS.

Pour rappel, les aides sociales octroyées par le CPAS sont exceptionnellement, durant cette période, reconduites automatiquement.

Les bénéficiaires, ayant des questions, ou toute personne souhaitant faire nouvelle demande d'aide sociale, peuvent contacter le CPAS au T 02 220 29 69 (24 11) ou par mail direction.sociale@cpasstjtn.irisnet.be

Le Centre médical Jean Fontaine est ouvert uniquement pour la médecine générale et les consultations se font uniquement sur rdv au T 02 220 29 42 (53).

Pour les personnes âgées isolées, l'assistante sociale du CPAS référente "coronavirus seniors isolés" est joignable au T 02 220 24 60 ou 0484 07 69 82.

La Maison de la Famille apporte également une aide à toute personne en difficulté pour les courses alimentaires et médicales et les livraisons de repas à domicile,... Pour toute demande et conseils : 0485 89 71 36.