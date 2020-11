Saint-Josse : un budget 600 000 euros débloqué pour soulager les commerçants Bruxelles A. F. Les habitants sont incités à soutenir l'économie locale via le chèque "Consommons local et solidaire". © bauweraerts

Afin de soutenir les commerçants et les habitants en cette période de crise sanitaire, la commune de Saint-Josse-ten-Noode lance les chèques "Consommons local et solidaire" pour un budget global de près de 600 000 euros ainsi qu'un appel à la mobilisation citoyenne.



Concrètement, ces chèques sont destinés aux habitants de la commune pour un montant de 25 euros par adulte et 10 euros par enfant. Ils ont pour objectif de soulager le budget des ménages et devront être dépensés dans les commerces situés sur le territoire communal afin de soutenir l'économie locale.



Ils seront valables à partir du 15 décembre pour une durée de six mois.



Par ailleurs, la commune de Saint-Josse se chargera de leur distribution, quartier par quartier, au sein de ses différentes antennes. Une campagne de sensibilisation sera également lancée pour conscientiser les citoyens et informer les commerçants de l'initiative.



"À Saint-Josse, le tissu commercial est majoritairement composé de très petites entreprises, souvent familiales. Avec la crise sanitaire, elles sont en péril. C'est pour cela que nous voulons les soutenir concrètement et rapidement tout en soulageant le budget des ménages. Avec un budget de 600 000 euros pour les chèques et la campagne de sensibilisation "Consommons local et solidaire" , nous agissons pour et avec nos citoyens en faveur des commerces", explique le bourgmestre Emir Kir.