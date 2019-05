Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre ou d’assassinat.

Le quartier Nord a vécu une soirée mouvementée ce jeudi soir. La rue Godefroid de Bouillon, située non loin de la salle de concert Le Botanique à Saint-Josse, a été le théâtre d’une fusillade a appris ce vendredi la DH. L’information nous a été confirmée dans la journée par le parquet de Bruxelles :

Une enquête a été ouverte pour des faits qualifiés de tentative de meurtre ou d’assassinat par le ministère public. Les services de police se sont, de leur côté, rendus directement sur place. Le Laboratoire de la police fédérale est aussi descendu sur les lieux. On sait aussi que divers autres devoirs d’enquête ont été requis pour déterminer les circonstances exactes des faits. “ L’enquête suit son cours”, souligne le parquet de Bruxelles.

La raison de ce grave incident n’a pas encore pu être déterminée. Diverses personnes évoquent un possible règlement de compte entre individus comme cause de la fusillade. Une piste qui n’a pu être confirmée au moment d’écrire ces lignes. La mise en lumière de l’incident a, semble-t-il, créé un émoi sur les réseaux sociaux et a fait écho à d’autres événements récents selon des riverains. L’un d’entre eux évoque notamment un affrontement entre deux bandes rivales dans un autre quartier de la commune jeudi de la semaine dernière. L’enquête n’est pas encore assez avancée pour dire qu’il y a un lien avec l’incident en question, selon une source. Aucuns renforts autour du quartier de la Gare du Nord ne sont prévus suite à l’événement de ce jeudi. Un dispositif renforcé est, malgré tout, toujours présent suite à l’évacuation de la gare du Nord pour une alerte à la bombe il y a 2 semaines. “Il y a moins de renfort qu’au cours de la semaine qui a suivi l’alerte mais le dispositif est tout de même renforcé”, nous dit-on.