Les bénéficiaires de cette initiative sont les élèves, les étudiants et les personnes qui fréquentent notamment les services communaux.

Dans le cadre de son plan d'urgence sociale et des mesures de lutte contre la propagation du covid-19, la commune de Saint-Josse fournira 500 ordinateurs aux publics prioritaires afin de ne pas amplifier les conséquences de la fracture numérique en période de confinement. Ces ordinateurs seront fournis par une entreprise de formation par le travail qui redonne vie à du matériel informatique.

"En ces temps de crise sanitaire, les conséquences socio-économiques sont considérables. Concrètement, pour de nombreuses personnes, cela signifie également ne pas avoir accès à un ordinateur et donc au télétravail, à de l'information, à de l'éducation, à du divertissement, … Or, en cette période, nous en avons tous besoin. Les lieux qui permettaient cet accès tels que bibliothèques, les écoles,.. restent fermés jusqu'à nouvel ordre. À travers cette initiative, nous voulons rendre l'accès au numérique à ceux qui en sont privés", explique le bourgmestre Emir Kir (PS).



Les bénéficiaires de cette initiative sont les élèves, les étudiants et les personnes qui fréquentent notamment les services communaux (écoles, bibliothèques, maisons des jeunes, centre sociaux de quartier, ...) et autres associations locales.