Fin juin pour le budget 2022. Saint-Josse est parmi les dernières communes bruxelloises à rendre sa copie à la région qui l'analysera et l'approuvera, ou non, probablement à la rentrée politique de septembre. Attention à la seconde session qui serait salvatrice, avertit Elodie Cornez (Ecolo). "Déjà, un budget le 22 juin, ça veut dire que les services ont fonctionné avec des douzièmes provisoires pendant six mois. Depuis, aucun marché marché public important n'a été publié." La conseillère communale s'inquiète des bases sur lesquelles le collège s'est penché pour établir ce budget, les comptes 2021 n'étant toujours pas publiés. "C'est le même exercice chaque année, rassure le bourgmestre Emir Kir. Il faut tenir en compte le consommé de 2020 et y ajouter l'indexation".