La place du Grand Sablon accueillera entre 7 000 et 10 000 étudiants de l'ULB et de la VUB vendredi prochain entre midi et 16h30 et à l'occasion de la Saint Verhaegen pour une immense fête mettant à l'honneur leur fondateur Théodore Verhaegen.

Crise sanitaire oblige, l'entrée sur le site sera soumise au Covid Safe Ticket. C'est une équipe externe qui se chargera du respect du Covid Safe Ticket. "Nous avons embauché des stewards, ce ne sera donc pas une équipe de l'ULB qui assurera le contrôle", précise la vice-présidente de l'association des cercles étudiants de l'ULB Clara Michel. Les étudiants seront libres de sortir du périmètre festif mais devront représenter leur CST pour y rentrer.

Une fois à l'intérieur, libre à chacun.e de porter le masque ou pas. Le nombre de personnes ne sera pas limité. Il n'est a priori pas envisagé d'interdire l'accès au site. "Cela dépendra vraiment de la situation mais la place n'a jamais débordé", poursuit Clara Michel. Le site proposera plusieurs entrées, il sera fait en sorte que tout le monde ne s'amasse pas sur une seule entrée. A l'intérieur, 34 stands, érigés par les cercles de l'ULB et de la VUB, une fanfare, un point d'eau, des food-trucks, des sanitaires, des points de désinfection, etc.

Ceci pour la partie festive. L'hommage à Théodore Verhaegen démarrera bien plus tôt dans la matinée par les commémorations officielles en présence des autorités de la Ville de Bruxelles.

Les deux universités ont cette année choisi de consacrer leur énergie au réchauffement climatique et aux personnes réfugiées. Nombre d'étudiants feront la quête sur les grandes artères bruxelloises lundi 15 novembre prochain entre 8h et 20h. Le fruit de leur collecte sera versé à l'ASBL Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (Ciré). Il est possible de faire un don sur cette plateforme en ligne.