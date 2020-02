C’est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. La place Van Meyel, à Etterbeek, était autrefois dominée par l’église Sainte-Gertrude. Celle-ci a été détruite en 1993 en raison de son mauvais état. Près de trente ans plus tard, la fabrique d’église, propriétaire du terrain, prévoit la construction d’une nouvelle église. Mais le projet ne plaît pas aux riverains : une pétition opposée au projet a récolté près de 600 signatures. Certains s’étonnent que la construction d’une église soit envisagée. "Cela n’a pas de sens de construire une église en 2020 alors qu’on voit trois autres clochers depuis la place."

D’autres critiquent la conception architecturale du bâtiment. C’est le cas de Mathieu Noël, qui pointe l’harmonie des bâtiments de la place Van Meyel, faits de briques rouges et de pierres bleues. "Le projet prévoit la construction d’un bâtiment massif en briques claires . La note d’intention de l’architecte prône la singularité du bâtiment et ça pourrait être très joli en rase campagne, mais là il doit se rendre compte qu’il intervient dans un environnement équilibré. On n’accepterait pas d’une mosquée qu’elle ne s’intègre pas à son environnement et le dénature, pourquoi l’accepterait-on d’une église ?"

Choix des matériaux, trop grand gabarit, etc. : les riverains dénoncent la "volonté affichée par les promoteurs de poser un geste en rupture avec les valeurs du voisinage. Nous pensons qu’il s’agit là d’affirmer une prévalence communautaire sans fondement". L’architecte Christophe Lootvoet condamne un projet conservateur et souligne en outre qu’une place est advenue du vide laissé par l’ancienne église. "Ça a créé un lieu de proximité au niveau du quartier et les riverains s’y sont attachés, surtout ceux qui n’ont pas connu l’ancienne église."

En mai dernier, la commission de concertation d’Etterbeek a donné un avis favorable au projet, émettant toutefois plusieurs réserves. Le 7 février, le projet a obtenu un permis d’urbanisme régional, au grand étonnement de ses opposants. "On s’attendait à ce que les plans soient retravaillés avant d’être validés mais les adaptations sont de l’ordre du détail." Ce soir, ils se réuniront à 18 h au Bouche-à-oreille pour faire le point.