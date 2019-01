En passant sur le stand du Grand Départ, vous aurez également l'occasion de tester le contre-la-montre Bruxelles-Bruxelles (la 2e étape) en réalité augmentée sur un vélo professionnel.





Partenaire du Tour 2019, la marque Tissot vous permettra aussi de gagner une montre chaque jour. Bref, s'il y a bien un stand à ne pas rater au Salon de l'Auto cette année, c'est celui du Grand Départ ! Pour le trouver, rien de plus facile : cherchez le jaune !

© Eric Danhier © Eric Danhier © Eric Danhier © Eric Danhier



Envie d'un selfie ou d'un autographe avec le plus grand champion cycliste de tous les temps ? C'est possible ! Edddy Merckx en personne sera présent au stand du Tour de France (Palais 3) du Salon de l'Auto demain samedi dès 15 h à la rencontre de ses fans ! Le cannibale restera sur le stand Brussels Grand Départ pendant une bonne heure, voire bien plus si la foule répond présent !