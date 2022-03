Le SAME ! festival est néexplique Sihame Haddioui, échevine (Ecolo) de l'Egalité des chances et des genres à Schaerbeek." Et pour ce faire, le SAME ! festival s'équipe d'un beau plateau d'intervenantes, d'ici ou d'ailleurs, telles que Rokhaya Diallo (journaliste, du podcast "Kiffe ta race") ou Alice Coffin (autrice notamment du "génie lesbien"), mais aussi Joëlle Sambi, autrice et poète, ou Estelle SNK, animatrice de la page Instagram "Sans Blanc De Rien".

Du 8 mars (journée internationale pour les droits des femmes) au 21 mars (journée contre le racisme et aussi journée mondiale de la trisomie 21), la trentaine d'activités aborderont quatre grands thèmes au rythme de deux évènements par jour. "Le plafond de verre, le plancher qui colle, l'ascenceur bloqué et le vernis qui craque", quatre métaphores, dans l'idée "de ne pas enfermer ces thématiques dans des cases en créant des catégories suffisamment larges" explique l'échevine. "Le but, c'est qu'un visiteur ne se limite pas aux thématiques qui l'attirent uniquement" et susciter ainsi la découverte.

Valoriser la parole

Le SAME ! festival n'est pas là pour faire de la figuration, avec près de 50 000 euros de budget (octroyés par la commune et un subside bruxellois aux pouvoirs locaux), toutes les intervenantes sont rémunérées pour leur travail. "Le but, c'est de sortir du bénévolat", explique Sihame Haddioui. Par ce biais, elle entend donner du crédit et professionnaliser ces interventions. "C'est la première fois qu'on débloque autant de budget sur une thématique si importante."

Schaerbeek a également fait en sorte que les jeunes de la commune se sentent impliqués dans le projet. Ainsi, un groupe de 24 jeunes issus des six maisons de jeunes de la commune seront bénévoles sur le projet pendant les week-end, "ils se feront un peu le relais du festival dans la commune", explique l'échevine qui a tenu à ce que "le tissu associatif fasse partie du festival". Certaines conférences seront également traduites en langue des signes, et l'ensemble de la programmation est (logiquement) accessible aux personnes à mobilité réduite.

À terme, le SAME ! festival devrait également déboucher sur un podcast. Sihame Haddioui entend bien pérenniser le projet, un point sera fait avec Bénédicte Linard (Ministre de la culture et des droits des femmes en FWB, Ecolo) et la Secrétaire d'État à l'Égalité des chances et des genres, Sarah Schlitz (Ecolo).

Plus d'informations sur le SAME ! festival, en cliquant sur ce lien.