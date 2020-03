Cette mère de famille célibataire vit en appartement. Elle est sortie une heure depuis le début de la semaine…

Sandrine Devos est confinée dans son appartement depuis lundi. Mère célibataire de trois enfants : Camille, Valentin (7 ans tous les deux) et Antoine (13 ans), Sandrine est tombée malade le week-end dernier. Une grosse rhino-pharyngite. “Je n’avais aucune gêne respiratoire mais, deux jours plus tard, j’ai fait un peu de température : 38 maximum. En temps normal, je ne m’en serais même pas rendu compte. Mais ma collègue directe a été mise en quarantaine pour suspicion de coronavirus. Du coup, j’ai pris ma température.”

Son médecin l’a donc assigné à résidence pour quatorze jours. Depuis lundi, Sandrine n’est sortie qu’une seule fois. “Mon médecin m’a interdit d’aller dans les commerces, quels qu’ils soient. Par contre, je peux aller jouer ou marcher en pleine nature avec mes enfants en étant particulièrement éloignée de toutes et de tous. Je l’ai fait une fois depuis lundi. Nous sommes allés au terrain de rugby jouer pendant une heure.”

Au plus fort de sa rhino-pharyngite, Sandrine prenait les précautions maximales vis-à-vis de ses enfants. “Je portais le masque en permanence, je me lave les mains 150 fois par jour. Mais c’est limite ingérable en famille. On tousse dans son coude, bien. Mais dans la foulée tu prépares le repas ou tu plies le linge. Je devais me changer de la tête aux pieds à chaque fois. On n’y pense pas mais cela te prend un temps dingue et mets une grosse pression.” Depuis qu’elle ne fait plus de température, Sandrine a légèrement baissé la garde. N’empêche, “je tente de ne pas leur faire trop de bisous. Un sur le front le soir. À table je m’éloigne d’eux pour ne pas postillonner dans l’assiette, etc.”

Très contraignant, donc. Mais peut-être pas autant que le confinement en tant que tel. Pour l’heure, tout se passe plutôt bien. “Heureusement, j’ai un groupe de copines qui m’aide beaucoup. A chaque fois qu’elles vont faire les courses, elles me demandent ce dont j’ai besoin. Mon père, également, fait des courses pour moi. Il et elles les déposent dans le hall d’entrée et je les récupère. Un grand système d’entre-aide s’est mis en place en un jour. Cela fait vraiment du bien de se sentir soutenu et d’avoir un minimum de contacts avec les adultes. Car, in fine, c’est dur à porter de n’être en contact qu’avec des enfants”, confie Sandrine. “Je n’ai pas envie de leur partager mes angoisses, mon ressenti. Alors, sans adulte dans ton entourage immédiat, c’est compliqué. Les réseaux sociaux aident beaucoup dans cette situation.”

Au quotidien, Sandrine impose une heure de travail par jour à ses enfants. “C’est compliqué de leur mettre la pression en cette période. En dehors de ça, nous faisons énormément de jeux de société, nous lisons beaucoup aussi. Nous cuisinons ensemble aussi. Ça nous occupe et j’en profite pour faire des petits apprentissages à Camille et Valentin.” Les écrans sauvent aussi pas mal la donne. “Ça me permet d’avoir un moment pour moi aussi, un peu de repos. En tant que maman seule, tu passes ton temps aux tâches ménagères et à t’occuper des enfants.”

Sandrine s’inquiète aussi pour son aîné. “Il est plus âgé que les jumeaux. Ses amis lui manquent beaucoup. Et le rugby aussi. Hier, il a eu un cours de maths en ligne, tous les élèves sont restés connectés à la fin du cours pour prendre des nouvelles de chacun. Il communique aussi par Whatsapp avec ses amis mais ça ne va pas très loin. Je crains le petit coup de déprime pour lui…”