Ce 1er juillet, il y a foule chez Da Sandrino, sympathique petit restaurant installé rue de l’Industrie à Bruxelles. Et pour cause, le bouillant patron y célèbre son 25e anniversaire. Mais, outre son jubilaire, c’est un autre événement qui focalise les conversations. Et pour cause, Sandro est aussi passionné de cuisine que de football. Un simple regard à la décoration suffit pour s’en rendre compte : la Juventus est son club. "En fait, j’en ai deux. Je suis supporter, depuis toujours, de la Juve, mais Pescara, ma région d’origine, occupe une place à part dans mon cœur également."