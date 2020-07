Ce centre est financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du dispositif hivernal, soit du 15 novembre au 15 mars. Cette année, en raison de la crise Covid-19, le gouvernement fédéral avait décidé d’une première prolongation jusque fin mai et d’une seconde jusque fin juillet. Sans financement public alternatif, le centre aurait donc dû fermer ses portes ce 31 juillet et ce jusqu’au démarrage du prochain dispositif hivernal le 15 novembre. Pour éviter cela, la Région bruxelloise a décidé d'affecter les fonds nécessaires, soit 950 000 euros, à l'ouverture du centre jusqu'au 15 novembre prochain.

Depuis le début de la crise, en coordination avec les communes, 885 places supplémentaires ont été créées dans onze lieux (hôtels, auberges) et dans un bâtiment du Parlement européen. A ce jour, 800 de ces places ont été prolongées jusque fin septembre et de nombreuses personnes accueillies dans les structures temporaires mises en place ont pu, grâce à un travail d’accompagnement psychosocial de qualité, trouver des solutions de relogement.

Dans le cadre des mesures de relance décidées par le gouvernement, un budget de 2,5 millions d’euros en 2020 et 5,75 millions d’euros en 2021 permet de financer des solutions temporaires ou durables de relogement. Diverses pistes sont déjà sur la table (occupation de logements ou bâtiments provisoirement vides, rénovation et mobilisation de logements durables). Le dialogue est en cours avec plusieurs communes pour co-construire des solutions adéquates qui seront mise en place progressivement à partir du 1/10/2020.

"La question du sans abrisme à Bruxelles doit être prise à bras le corps. Malgré les difficultés opérationnelles et financières, mon objectif est bien de tout mettre en œuvre pour ne ne pas revenir à la situation antérieure et donc de maintenir la capacité d’accueil complémentaire le temps que les solutions durables soient mises en œuvre. Diminuer le nombre de sans-abri est un travail de longue haleine mais nous sommes plus déterminés que jamais", conclut le ministre de l'Action sociale Alain Maron (Ecolo).