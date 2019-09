Le phénomène des capsules d’azote n’est pas neuf mais refait surface de manière importante dans les communes d’Anderlecht et Schaerbeek depuis plusieurs semaines. Ces capsules sont détournées de leur usage initial afin d’être consommées comme produit euphorisant. Peu chères et librement accessibles, on les trouve dans les commerces de détail et dans les magasins de nuit. Or, les risques sur la santé publique sont bien réels (voir ci-dessous).

Cette problématique s’est invitée aux conseils communaux de Schaerbeek et Anderlecht ces mardi et jeudi soir. Du côté de la cité des Ânes, le chef de groupe CDH Cédric Mahieu a notamment fait écho des nombreuses nuisances sur la place Liedts, rapportées par les riverains. "On retrouve souvent des capsules en rue ou sur la place", explique le conseiller communal. "Je pense que le règlement général de police pourrait être modifié afin d’interdire la vente et la possession des capsules de gaz en vue d’une utilisation à des fins d’intoxication, ce qui a notamment été fait à Malines", a-t-il ajouté lors de son interpellation.

Dans sa réponse , la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne (Défi) rappelle que "Schaerbeek plaide depuis longtemps pour qu’une étude exhaustive soit menée sur l’ensemble de la Région bruxelloise et qu’une objectivation qualitative et quantitative soit réalisée afin de permettre la mise en place de campagnes de sensibilisation adaptées." La consommation de gaz hilarant n’étant pas punissable par la loi, la commune mise avant tout sur la prévention. "Il faut cibler les publics pour que les campagnes soient performantes et atteignent leurs objectifs."

Même son de cloche du côté d’Anderlecht où le chef de groupe MR Gaëtan Van Goidsenhoven a constaté que des bonbonnes ont notamment été retrouvées dans le parc des Étangs. "Je souhaite connaître la façon avec laquelle le collège appréhende ce phénomène. Des mesures coercitives sont-elles envisagées afin d’interdire la vente de ce genre de capsules aux mineurs ?", interroge l’ancien édile.

Dans sa réponse, le bourgmestre Eric Tomas (PS) affirme que, bien que la détention de cette substance n’est pas illégale, le problème est toutefois pris à bras-le-corps. "Puisque cette consommation semble prendre une certaine ampleur auprès d’une partie de la population, les autorités de la zone de police ont dispensé une information particulière aux équipes d’intervention. Sur le terrain, ce personnel est amené à compter les capsules retrouvées dans ou aux abords des établissements lors de leurs missions d’intervention. Si des capsules se retrouvent en quantité significative, on suppose qu’il s’agit d’un lieu de vente de ce produit. Dès lors, un rapport est établi à l’attention du SPF Finance. Ce dernier taxe les capsules à hauteur de 25 € pièce comme revenus non déclarés d’où la nécessité de les compter. Voilà comment nous agissons aujourd’hui contre ce phénomène au départ de la Direction des Lois spéciales de la zone", explique le bourgmestre.

"Les incidents relevés par les services de police mentionnent parfois une certaine agressivité de la part du consommateur sans que puisse être démontrée l’influence particulière du protoxyde d’azote. Je précise par ailleurs que la réflexion est entamée ces derniers mois au sujet de la préparation d’un nouveau règlement général de police dont la majeure partie des dispositions seraient communes aux 19 entités locales de la Région", ajoute-t-il. "Quant à l’indispensable information à dispenser auprès des jeunes, sachez que cette problématique est à l’ordre du jour des concertations entre notre département de la Prévention et celui de l’Enseignement communal."

Risques de troubles neurologiques

L’usage de protoxyde d’azote présente de gros risques pour la santé. Les effets à court terme sont rapides et fugaces. Ils commencent quinze à trente secondes après l’absorption et se terminent après deux à trois minutes. Le protoxyde d’azote entraîne une modification de la voix qui, à l’inverse de l’hélium, devient très grave. S’ensuit une sensation d’euphorie et de bien-être, une désinhibition, des effets de flottement, une impression d’alourdissement des membres et des distorsions visuelles et auditives. En dehors des risques de brûlures irréversibles causées par le froid si le gaz est inhalé ou mis en bouche au moment de sa décompression, une dose trop importante peut causer nausées, vomissements, vertiges et hallucinations. À long terme, les conséquences peuvent s’avérer bien pires : troubles neurologiques définitifs tels que des tremblements ou des difficultés à coordonner ses mouvements, dépendance psychologique, anémie et atteintes aux moelles osseuse et épinière. La consommation excessive de ce gaz a déjà provoqué 17 décès en Angleterre et deux en France l’an dernier.