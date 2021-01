Plusieurs services de santé mentale bruxellois, en collaboration avec des partenaires (AMO, associations culturelles, etc.), se sont rassemblés pour réagir à la crise sanitaire et ses nombreuses conséquences sur la vie sociale des jeunes et leur bien-être.

En complément des dispositifs déjà en place et pour rendre leurs services plus accessibles, ils ont mis en place des points d’écoute et d’accueil psychosocial pour des adolescents, adolescentes et jeunes adultes. Ces points d’écoutes s’adressent aux jeunes de 15 à 25 ans, accompagnés ou non, à leurs parents, leurs amies et amis, ainsi qu’aux professionnel(le)s qui les entourent.

Ce sont des espaces d’écoute gratuits, sans rendez-vous et confidentiels. Tout jeune y est accueilli dans un espace de soin ouvert et accessible où il peut se (dé)poser, parler de ce qu’il vit, pense, ressent.

Les personnes concernées peuvent contacter Entr'aide des Marolles (169 rue des Tanneurs à Bruxelles) le mardi de 15 à 17h au 0483 84 99 95. Le mercredi, Anais (35 avenue Maréchal Foch à Schaerbeek) est disponible de 14h à 16h au 02 242 11 36. Le jeudi, La gerbe (45 rue Thiefry à Schaerbeek) est disponible de 15h à 17h au 0473 18 28 35. Et le vendredi, Le méridien (68 rue du Méridien à Saint-Josse) est disponible de 10h30 à 12h30 au 0472 07 31 31.