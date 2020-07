Sarah El Ghorfi est désormais conseillère communale. Elle remplace Inês Rodrigues, démissionnaire.raconte la jeune femme.

Anciennement conseillère au CPAS, Sarah El Ghorfi se dit particulièrement touchée par les matières sociales. "Avec la crise, Evere va devoir faire face à plusieurs challenge, notamment au niveau de la relance économique. Il faudra qu'on puisse soutenir nos commerçant(e)s. Et puis, les demandes d'aide risquent d'affluer au CPAS. Nous faisons aussi face à une explosions démographique donc il faudra répondre présent en termes de logement et d'infrastructures. En tant que femme, je tiens aussi à relayer les préoccupations des femmes au sein du conseil."

Présidente de la locale d'Ecolo, elle intègre une équipe qu'elle connaît bien. "Il y a une super entente entre nous donc je pense que ce sera très facile pour moi de travailler, ils me font confiance et vont m'aider à trouver ma place. Le statut de conseillère communale constitue un investissement personnel qui demande du temps et qui me permet de me mettre au service des citoyens."