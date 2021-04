À partir du 8 mai, le couvre-feu qui s'appliquait dès 22h est remplacé par l'interdiction des rassemblements de plus de trois personnes n'appartenant pas au même foyer à partir de minuit et ce jusqu'à 5h du matin. Les magasins de nuit pourront être ouverts jusqu'à 22h. L'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique sera appliquée à partir de 22h, et non plus en tout temps comme c'est le cas jusqu'à présent. Le port du masque dans l'espace public reste obligatoire sans changement.

Les mesures seront d'application jusqu'au 30 juin. Le Cores procédera toutefois à une évaluation régulière.