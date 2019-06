Le scandale récemment révélé par la RTBF concernant la faculté de dentisterie à l’ULB n’a pas fini de faire parler de lui. Depuis qu’un rapport de 97 pages reprenant nombre de témoignages glaçants relatant de nombreuses pratiques de harcèlement physique et moral menées par des professeurs et assistants, les langues d’anciens élèves se délient et rappellent que cette histoire date d’il y a plusieurs années.(...)