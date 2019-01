Le conseil d'administration extraordinaire est avancé à ce jeudi.

Le comité de direction de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) s'est réuni hier soir. Au menu : le scandale du Logement molenbeekois bien évidemment, le tout en présence du commissaire du gouvernement mandaté par la ministre Céline Fremault. Il a acté la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire au départ prévue lundi prochain puis avancé à demain jeudi. Le comité de direction a également décidé de transmettre le dossier au procureur du Roi de Bruxelles. Libre à lui, après étude du dossier, d'ouvrir une information judiciaire ou non. La Sisp Logement Molenbeekois organise quant à elle la réunion de son comité de gestion ce soir.

Pour mémoire, le Logement molenbeekois a fait l'objet d'un audit accablant concernant sa gestion. Alertée par des plaintes en 2018, Céline Fremault a sommé la SLRB de commanditer un audit de la SISP de Molenbeek. Il a été confié, par l'intermédiaire d'un marché public, à la société Ernst & Young. Le niveau de risque est jugé "extrême" pour plusieurs éléments analysés comme les procédures d'achats, la gestion des garanties locatives ou des charges locatives.

Plus de la moitié des factures de 2013 à 2017 n'ont pas de bons de commande préalables, selon les quotidiens. Un fournisseur a été sélectionné sans procédure de marché public alors que la facture dépassait les 300.000 euros par an. Par ailleurs, au 31 décembre 2017, les créances des arriérés locatifs atteignaient 2,2 millions d'euros (dont 1,1 million pour des locataires présents) et le montant des garanties locatives non placées dépasse les 500.000 euros. Enfin, certains barèmes ne correspondent pas au niveau d'études.