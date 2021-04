Les scènes auxquelles nous avons assisté ce jeudi au bois de la Cambre étaient surréalistes. Des jeunes enfouis dans les sous-bois pour fuir les charges de la police, des projectiles dans tous les sens sur les forces de l’ordre, le claquement des boucliers, du gaz propagé dans l’air pour faire fuir les personnes présentes. Les scènes de guérilla urbaine survenues en ce jeudi ensoleillée ont entraîné de nombreux dégâts matériels et humains. Ils témoignent d’un malaise grandissant au sein de la société.

A coup de "liberté !, liberté !", les jeunes - et moins jeunes - se sont retrouvés face à une bonne centaine de policiers alignés sur l’ensemble de la plaine du bois de la Cambre. S’en est suivi un jeu du chat et de la souris. Alors que les policiers évacuaient une partie de la plaine, l’autre partie était reprise d’assaut par des jeunes de plus en plus survoltés.