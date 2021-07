L'inauguration, virtuelle en raison de la crise sanitaire, s’est tenue en présence de la secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS), de la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek Cécile Jodogne (Défi) et de l’échevin du Logement Thomas Eraly (Ecolo), de la direction de la SLRB, Yves Lemmens et Dorien Robben, de l’auteur de projet Urban Platform, ainsi que de la direction et des administrateurs du Foyer Schaerbeekois.

Le projet est l’aboutissement d’un long processus puisque les trois anciens immeubles qui ont été démolis avaient subi fin 2003 un affaissement des façades arrières. La reconstruction de ce grand ensemble de logements dans cet îlot est également emblématique du renouveau du quartier Helmet, dans lequel pas moins de 38 immeubles sont actuellement en cours de rénovation par le Foyer Schaerbeekois.

Le nouvel édifice s’intègre au quartier par son gabarit ainsi que ses matériaux et leur mise en œuvre, tels que la brique rouge, typique des bâtiments situés rue Van Droogenbroeck. Les futurs locataires emménageront début juillet. Ils profiteront de 18 logements de qualité et certifiés passifs, garantie d’économies d’énergie. L’immeuble fait la part belle aux logements adaptés aux grandes familles, ainsi qu’aux PMR.

Les locataires, ainsi que les riverains et partenaires associatifs, pourront profiter d’une salle communautaire pour y mener diverses actions collectives et communautaires. Cette salle permettra également au personnel du Foyer Schaerbeekois d’organiser des actions de permanences et de proximité. Enfin, l’ensemble architectural est constitué de 2 parties donnant accès à un intérieur d’îlot aménagé de manière qualitative au bénéfice des locataires.