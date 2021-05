Un nouveau marché s'installera bientôt autour de la place Lehon et de l'église Saint-Servais, tous les vendredis de 8h à 13h. Pour que celui-ci réponde au mieux aux besoins des riverains, les autorités locales lancent un appel à candidatures. Les commerçants de produits alimentaires et textiles intéressés peuvent répondre à l'appel via le site de la commune.

Le prix s'élève à 58,77 € par mètre courant et par trimestre, lorsqu’il s’agit d’un commerçant ambulant abonné à un marché hebdomadaire. Il est de 4,90 € par mètre courant et par jour de fréquentation de marché, lorsqu’il s’agit d’un commerçant ambulant participant occasionnellement à un marché hebdomadaire ou journalier.