"L'ambulance circulait comme un véhicule prioritaire avec les feux bleus et la sirène, précise le porte-parole des pompiers. Elle a franchi le feu rouge au carrefour à vitesse modérée et il s'est fait tamponner par une camionnette". Les deux pompiers/ambulanciers aux commandes de l'ambulance ont été blessés et transférés à l'hôpital. Ils sont sortis lundi soir mais sont en incapacité de travail. L'autre conducteur a également été blessé légèrement. Les circonstances de l'accident feront l'objet de constations d'usage de la police de la zone.

Le porte parole tient à rappeler : "qu'il y a d'importantes modifications au Code de la Route depuis octobre 2020. Les véhicules prioritaires, par exemple une ambulance avec sirène et feux, ne doit plus marquer l'arrêt au feu de circulation".