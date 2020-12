L'animalerie communale logée au cœur du parc Josaphat va connaître un renouveau dans les semaines qui arrivent. Actuellement l'animalerie accueille des animaux de basse-cour et deux ânes mais un nouveau locataire vient d'arriver : l'âne Napoléon, récemment adopté par la commune.

Ce dernier est né le 10 octobre 2017 et a été acheté à un éleveur. C’est un âne Baudet du Poitou, une race caractérisée par sa grande taille et un pelage dense et long. Il a été débourré par un ostéopathe et pourra participer, comme ces congénères Gribouille et Camile, aux opération de vidange des corbeilles du Parc.

"Véritable vitrine de la nature en ville, l’animalerie communale est un petit joyau au cœur du Parc Josaphat auquel je souhaite redonner tout son écrin", indique Deborah Lorenzino, échevine des Espaces Verts et du Bien-être animal à Schaerbeek. "En accueillant l’âne Napoléon et bientôt 11 autres animaux supplémentaires issus en grande partie du refuge Help Animals, notre commune souhaite contribuer à l’embellissement du parc, l’attractivité du site pour les promeneurs mais surtout la qualité de vie et le bien-être des animaux. Schaerbeek montre ainsi que le retour de la nature en ville est possible !"

Si l’adoption de ce nouveau "citoyen" vient s’inscrire dans l’héritage du patrimoine communal, Schaerbeek étant couramment désignée "la cité des ânes", l’arrivée de ce nouvel animal n’est que la première étape symbolique d’un redéploiement de l’animalerie communale. En effet, 11 nouveaux animaux seront adoptés ou achetés dans les prochaines semaines afin de permettre aux citoyens de redécouvrir la nature en ville et de retisser un lien avec les animaux : 2 moutons, 2 boucs nains, 3 cygnes (1 mâle & 2 femelles), 1 couple de dinde Rouge d’Ardenne et 2 pintades.

Parmi les nouveaux arrivants, les moutons, les boucs nains et les pintades seront adoptés directement auprès de l’ASBL Help Animals qui s’occupent d’animaux abandonnés ou saisis. Dès réception de tous les animaux, l’animalerie aura atteint sa capacité maximale d’accueil.