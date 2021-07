Le quartier de la place de la Reine fait l’objet d’un plan d’action sous l’impulsion de la commune de Schaerbeek auquel la police locale participe. L’objectif du volet policier de ce plan est de construire une réponse policière avec différents acteurs sur base des attentes des citoyens et non pas uniquement sur base des chiffres de criminalité. Ce plan met en place différents partenariats – notamment avec des associations prenant en charge les consommateurs de drogues.

Ces dernières semaines, la police locale a augmenté ses patrouilles pédestres dans le quartier afin d’assurer une présence visible et préventive. Ce mercredi 7 juillet, une opération répressive a été organisée pour procéder à l'interpellation d'un vendeur de stupéfiants en flagrant délit. Cette opération fut fructueuse et permettra aux policiers de découvrir ainsi le point de chute du dealer.

Suite à cette observation, les policiers décident de procéder au contrôle du suspect et à la perquisition de son point de chute. 40 petits sachets de cocaïne, 1 875 euros et un GSM sont découverts et saisis par les policiers. Le suspect a été privé de sa liberté et mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Celui-ci a requis un juge d’instruction d’instruire judiciairement de faits de vente de stupéfiants et détention de stupéfiants manifestement destinés à la vente.

Cette interpellation de la police de Bruxelles Nord s’est déroulée sans incident ni blessé. D’autres opérations similaires seront encore organisées à côté des patrouilles visibles afin de poursuivre l’action de sécurisation du quartier.