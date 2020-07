Un nouveau projet immobilier vert verra bientôt le jour à proximité de la toute nouvelle Place Meiser. Avec ses 28 appartements durables, ce projet baptisé "Auguste" entend répondre à la demande croissante de logements à Schaerbeek et faire face à la croissance démographique, qui devraient s’y intensifier au cours des cinq prochaines années.

La population de Schaerbeek a augmenté de plus de 20% au cours de ces quinze dernières années. Pour faire face à cette demande croissante de logements, la commune présente aujourd'hui Auguste, un projet de logements durables de 3 000 m² du promoteur limbourgeois Ciril, qui se situera dans le quartier Reyers.

Il verra le jour aux 34-38 de l’avenue Auguste Reyers, d’où son nom. Trois maisons de maître seront remplacées par de nouveaux immeubles comptant au total 26 appartements avec une, deux ou trois chambres et deux appartements en terrasse avec trois chambres. Tous les appartements auront leur propre terrasse. Un jardin de 400 m² sera également aménagé et pourra être utilisé comme lieu de rencontre convivial par les résidents. Les propriétaires des trois appartements du rez-de-chaussée disposeront également d’un petit jardin privé.

Se situant à "l’entrée" de Bruxelles, le projet offre de nombreuses possibilités aux navetteurs. Ceux qui disposent d’une voiture ou d’un vélo pourront garer leur moyen de locomotion dans l’un des deux parkings souterrains (24 places) ou dans l’abri à vélos (36 places) au rez-de-chaussée.

"Le projet Auguste offre une réelle opportunité de création d’un quartier mixte, judicieusement équilibré, notamment avec les écoles, les magasins, les parcs et les nombreuses entreprises et institutions se trouvant à proximité. Il attirera incontestablement les jeunes ménages, mais aussi les jeunes professionnels et expatriés qui s’y sentiront rapidement chez eux. Nous sommes convaincus que ce projet contribuera à répondre à la demande croissante de logements, sans pour autant sacrifier la qualité et la durabilité, primordiales pour nous", indique Thomas Bijnens de Ciril.

Le promoteur immobilier s’est associé au bureau d’architectes bruxellois A2RC Architects pour ce projet.

Le début des travaux de construction est prévu pour le début de l’année prochaine. Selon les prévisions, les premiers résidents devraient y emménager à l’automne 2023.