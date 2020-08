Nuisances sonores, vols, bagarres et insultes : il y a près d'un mois, les locataires du square Apollo, à Schaerbeek, faisaient part dans nos pages de leur ras-le-bol quant à leurs conditions de vie. Leur sentiment d'insécurité ne s'est pas dissipé depuis. Samedi dernier, Jamila, qui habite au premier étage du bâtiment 2, a trouvé de la drogue dans le faux-plafond du couloir commun. "J'ai entendu du bruit pendant la nuit et j'ai tout de suite su que ce n'était pas normal. Quand j'ai été voir, je suis montée sur une chaise pour vérifier que rien n'avait été dissimulé dans le faux-plafond et je suis tombée sur deux sachets de cocaïne."

Et ce n'est pas sa première trouvaille. "C'est déjà la sixième fois qu'on retrouve de la drogue dans l'immeuble, à la cave ou dans les faux-plafonds. A chaque fois, on appelle la police ou l'agent de quartier pour le leur signaler. Ils viennent récupérer la drogue mais les jeunes qui la cachent restent dans la nature et recommencent." Les locataires craignent aujourd'hui des