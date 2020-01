Depuis près de 9 ans, la commune de Schaerbeek travaille avec des chevaux de trait dans le cadre de ses missions quotidiennes. Deborah Lorenzino (Défi), échevine de la Propreté et des Espaces verts, annonce que deux nouveaux chevaux, Junior et Youri, ont rejoint l’équipe ce mercredi 23 janvier.

Ces nouvelles recrues sont des hongres de race ardennaise âgés de 5 ans. "De sang-froid, ils ont un caractère docile, volontaire et agréable", explique la commune. Ils rejoignent Taram pour assurer la vidange des corbeilles, la collecte des encombrants chez les seniors et les animations pédagogiques liées à la propreté et au respect de la nature. Ils seront mis au travail de façon progressive afin qu’ils s’habituent à leurs nouvelles missions et leur cadre de vie. "Le fait d’avoir trois chevaux permet de mettre régulièrement l’un d’eux au repos", explique l'édile.

"En tant qu’échevine du Bien-être de la personne animale, je suis particulièrement satisfaite de l’encadrement et des soins apportés à nos équidés. Ils profiteront par ailleurs d’un lieu paisible pour se reposer au cœur des serres du parc Josaphat dans des installations modernes et confortables."

Pour rappel, ce projet s’inscrit dans les actions de développement durable conduites par Schaerbeek depuis plusieurs années et en particulier à travers la gestion d’un environnement urbain propre et respecté par les habitants.

Vouziers, acquis en 2011, profite quant à lui d’une retraite bien méritée dans un centre d’hippothérapie du côté de Charleroi. En ce qui concerne Domino, acquis récemment, il présentait une malformation non détectable à l’achat qui, à terme, aurait pu le gêner dans son travail. La commune de Schaerbeek ainsi que l’ostéopathe et le vétérinaire qui suivent nos équidés n’ont voulu prendre aucun risque. Domino effectuera donc un travail plus léger dans un autre centre d'hippothérapie situé dans le Brabant wallon.