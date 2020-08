Le mineur aurait refusé de se soumettre au contrôle et aurait fait appel à d'autres personnes présentes sur la place pour compliquer son interpellation. Deux policiers ont été blessés et le jeune interpellé a été mis à la disposition du parquet bruxellois. Celui-ci annonce qu'il est "poursuivi pour outrage, rébellion et coups et blessures".

Toujours selon RTL, le jeune homme en question fait partie des 17 personnes arrêtées administrativement lors des échauffourées sur la plage de Blankenberge.